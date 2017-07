Francesc rebutja els «cristians de saló» i vol que es posin «en el camí»

El papa Francesc va instar dijous els pastors i fidels a preguntar-se si són «cristians de saló» o si, per contra, són «apòstols en camí» durant la celebració de Sant Pere i Sant Pau, concelebrada amb els nous cardenals, entre ells l'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella. El papa va centrar la seva homilia en tres conceptes «essencials» per a la vida de l'apòstol: la confessió,la percecució i l'oració.

«Com Sant Pere, nosaltres també renovem avui la nostra opció de vida com a deixebles i apòstols [...] per ser apòstols de Jesús» no només de paraula, sinó amb les obres i amb la nostra vida», va animar el pontífex. I va qüestionar: «Preguntem-nos si som cristians de saló, d'aquells que comenten com van les coses en l'Església i en el món, o si som apòstols en el camí, que confessen a Jesús amb la vida perquè el porten al cor».

Francesc va subratllar que «qui confessa a Jesús sap que no ha de donar només opinions, sinó la vida; que no pot creure de forma tèbia, sinó que està cridat a cremar d'amor i que no es pot conformar només amb el viure el dia a dia o el benestar».