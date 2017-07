Una exposició juràssica amb més de 80 dinosaures animats visitarà Girona

El 23 i 24 de setembre arribarà al Palau de Fires de Girona el que els organitzadors defineixen com l'exposició més gran de dinosaures i homes de neanderthal d'Europa.

Dino Expo XXL és una exposició itinerant que ha recorregut les principals capitals d'Europa i que aterrarà a Girona per oferir l'oportunitat als visitants d'endinsar-se en el món juràssic.

Aquest projecte impulsat per Charlie Lods, paleontòleg del Museu de Prehistòria de París, permet a l'espectador conèixer amb detall l'època en què els dinosaures poblaven la Terra mitjançant rèpliques espectaculars a escala real.

Hi ha figures que superen els 12 metres d'alçada i tenen mecanismes de so i moviment per dotar del màxim realisme a cada animal.

Segons els organitzadors Events Producciones i Staff 69 Producciones, es tracta de «l'exposició de dinosaures animatrònics més important d'Europa».

L'exhibició està plantejada com un recorregut on a més de veure dinosaures en moviment, els visitants aprenen sobre cadascuna de les espècies gràcies a la informació disposada en panells convertint la ruta en una vivència educativa.

«Descobrirem costums, mides, alimentació, dades científiques i sabrem perquè van desaparèixer aquests gegants de la Terra de fa milions d'anys», afirmen.

L'exposició es divideix en dos episodis estructurats de manera que l'espectador té una visió progressiva de l'Era dels Dinosaures i de l'Era de Gel en un fascinant viatge a través del temps.

Des de tiranosaures rex passant per velociraptors, diplodocus, triceratops o mamuts, tots a escala real.