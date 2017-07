El Vaticà no vol hòsties sense gluten

La Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments ha elaborat un comunicat per encàrrec del papa Francesc en què es recorden les estrictes normes per a l'elaboració del pa i el vi destinats a l'Eucaristia, com per exemple que les hòsties no puguin ser sense gluten.

En el document dirigit als bisbes de tot el món se'ls indica que són ells els que han de «vigilar la qualitat del pa i del vi destinats a l'Eucaristia i, per tant, a aquells que els preparen».

La Congregació per al Culte Diví recorda les rígides disposicions i se suggereixen algunes indicacions pràctiques a causa del canvi dels temps, ja que si abans eren les comunitats religioses de monges les que s'ocupaven de preparar el pa i el vi per a la missa «ara es poden trobar als supermercats , en altres negocis i a través d'internet», un factor que pot generar dubtes sobre si són adequats o no.

A més, insisteixen en la necessitat de «comprovar qui és la persona encarregada de proveir el pa i el vi per a la celebració, així com la idoneïtat de la matèria» i que aquesta sigui una persona «honesta».

Sobre l'elaboració de les hòsties, es recorda que han de ser de pa àzim, només de blat, i per tant està prohibit amb altres substàncies, encara que siguin cereals, fins i tot es considera un «abús greu» introduir altres substàncies com fruites, sucre o mel.



Vi genuí

«Està totalment prohibit utilitzar un vi del que es té dubte pel que fa al seu caràcter genuí o a la seva procedència» i «no s'han d'admetre sota cap pretext altres begudes de qualsevol gènere», subratllen des de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments. Davant les intoleràncies alimentàries cada vegada més freqüents, el Vaticà també respon que està permès «l'ús del pa amb poca quantitat de gluten», però no totalment sense aquest ingredient. Una precisió que pot no satisfer aquelles persones creients que són intolerants a aquest producte.



Suc de raïm

El document sí que indica que està permès prendre begudes com ara «el most», «el suc de raïm fresc o conservat, on la fermentació hagi estat suspesa per mitjà de procediments que no alterin la seva naturalesa».

En el document també s'especifica que tant el pa i el vi de la eucarístia poden estar preparats «amb organismes genèticament modificats».