Gegants i cabeçuts ballen a Olot

11 de setembre



En esdevenir-se l'11 de setembre, Catalunya celebra la Diada, a més de gran manifestació nacionalista que es viu a Barcelona, a moltes altres poblacions es reivindica la nostra personalitat i una manera de demostrar-ho és ballant la sardana. Així el dia 11 hi ha programades a Catalunya 140 ballades, 2 aplecs i 8 concerts.



En plena festa a Olot



Avui esdevé el dia principal de les Festes a Olot, puix se celebra la Festa de les Mare de Déu Trobades i aquesta ho fou per un bou de can Caritat del mateix Olot. A més dels actes de caire religiós que es celebren al Monestir a les 10 la missa solemne (si hi voleu assitiar sigueu-hi amb molta antelació, car l'església roman completament atestada de fidels).

A les 12, a la plaça Major, que molts olotins ja en diuen la plaça dels gegants, hi hauran les danses tradicionals, que cada grup té, amb música pròpia. La dels gegants estrenada el 1888 és original del pare Miquel Sisé, dominic i mestre de capella, la dels cabeçuts del compositor local Joan Casanovas i Bartrolí i la dels cavallets és un fragment de l'òpera Weber der Freischutz, del compositor alemany Karl Maria. Va ser estrenada el 1904. A la tarda una audició de sardanes per la Principal d'Olot, i a la nit els Claustres del Carme, Concert de música de cobla amb la Ciutat de Girona i els Montgrins. El dia 9 sardanes a la tarda.

I, el dia 10, darrera jornada de les festes, a les 12 , a la plaça ball de gegants, cabeçuts i cavallets, a la tarda Tornaboda a la font de Sant Roc, on es dona berenar a tothom i audició de sardanes per La Principal d'Olot, a la nit al firal, amb la mateixa cobla darrera audició, al firal, finalitzant amb la sardana Adéu, vila d'Olot.



La Vall de Sant Daniel



Aquesta vall gironina recuperà les sardanes per a la Festa Major, de manera que el passat diumenge, hi tornà a sonar La sardana de les monges. Aquesta peça la compongué Enric Morera, amb lletra d'Àngel Guimerà, després d'inspirar-se al monestir de Sant Daniel que hi ha a aquest antic nucli de població. A més a més, la interpretació musical anà a càrrec d'una cobla creada expressament per a l'ocasió: la Cobla de la Vall.

Des de l'Associació de Veïns de La Vall de Sant Daniel consideren que de la mateixa manera que hi ha determinats balls que es posen de moda i tothom aprèn, també es pot fer el mateix amb la sardana. Per això han organitzat tallers durant la setmana prèvia a la Festa Major perquè tothom en sàpiga, especialment els nens. La seva concepció és que les sardanes són «un dels actes essencials de la Festa Major».

De fet, aquesta reivindicació de la sardana té diverses arrels. La Vall de Sant Daniel va donar 2 grans treballadors per a la divulgació de les sardanes: Guillem Palahí, fundador de les trobades sardanistes infantils de les comarques gironines, i Generós Mestres, actiu sardanista del món de colla i l'ensenyament de la nostra dansa. També hi ha músics de cobla vinculats a la Vall, com Toni Delgado, els germans Galindo o Miquel Clapés. I encara cal comptar-hi les 9 sardanes dedicades a aquesta vall: La Vall de Sant Daniel, de Josep Vicenç 'Xaxu'; La font d'en Pericot, d'Antoni Juncà; Primavera a la Vall de Sant Daniel, de Bonaventura Carreras; A la Vall de Sant Daniel, de Josep Baró; La Vall de Sant Daniel, d'Isidre Molas; La Vall de Sant Daniel, de Jaume Casadevall; Matí a la Vall de Sant Daniel, de Conxita Giralt; La riera de Sant Daniel, de Josep Antoni López i La Vall de Sant Daniel, d'Albert Carbonell.



Presentació d'un nou

disc a l'Escala



L'acte de presentació del disc compacte L'Escala recorda... Ferran Says i Casadellà (1880-1942), 3r volum de la col·lecció dedicada als compositors escalencs, tindrà lloc demà dissabte, 9 de setembre, a les 21.30 hores, al Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova de la vila empordanesa.