«La forma del agua», de Guillermo del Toro, Lleó d'Or de Venècia

La forma dl agua, dirigida pel mexicà Guillermo del Toro, va guanyar ahir el Lleó d'Or del 74 Festival de cinema de Venècia, tercer cineasta hispà a aconseguir-ho després de Luis Buñuel i Lorenzo Vigas.

Per la seva part, Foxtrot, de l'israelí Samuel Maoz, es va endur el Gran Premi del Jurat, i el francès Xavier Legrand va rebre el Lleó de Plata a la millor direcció per Jusqu'à la garde.

La británica Charlotte Rampling va guanyar la Copa Volpi a la millor actriu per la seva interpretació a Hannah, d'Andrea Pallaoro, i mentre que la Copa Volpi a la millor interpretació masculina va ser per a Kamel El Basha pel seu paper al film libanès The Insult, de Ziad Doueiri.

Entre altres premis cal destacar el guardó al millor guió, que va correspondre a Martin McDonagh per Tres anuncis als afores d'Ebbing, Misuri.

El premi Marcello Mastroianni al millor intèrpret emergent va recaure en l'actor Charlie Plummer per Lean on Pete.

A La forma del agua, Elisa (Sally Hawkins) és una jove muda que treballa de conserge en un laboratori el 1963, en plena Guerra Freda, on s'enamorarà d'un home amfibi (Doug Jones).