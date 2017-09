Les sèries d'animació celebren la seva gran cita a Tolosa de Llenguadoc

Les sèries d'animació televisives, un sector creixent del negoci, tenen des d'avui i fins dijous la seva gran cita a Europa, al Cartoon Forum de Tolosa de Llenguadoc, que comptarà un any més amb una important presència espanyola. S'hi espera la presència de més de 900 productors, inversors i distribuïdors en un fòrum que celebra la seva 28a edició i que busca generar coproduccions i associacions que impulsin l'animació televisiva. Aquest any han estat seleccionats 82 projectes de 23 països diferents, encapçalats de llarg per França (que presentarà 28 sèries), mentre que Espanya, amb quatre projectes, està entre els cinc Estats amb més presència. Des de fa temps, l'animació ha trencat el cordó umbilical que li unia gairebé exclusivament amb el públic infantil, la qual cosa fa que aquest any el 10% dels projectes presentats estigui dirigit als adults.

Entre els convidats figuren noms com el de Claude Barras, director suís de My life as a Zucchini, nominada aquest any a l'Oscar a la millor pel·lícula en llengua estrangera, o Benjamin Renner, realitzador francès de Ernest & Celestine. La presència espanyola vindrà de la mà de quatre projectes: Byron & The Flea, de la productora El Recreo Studio, Colorics, d'Hampa Studio, Crayons, let's play!, de B-Water Animation Studios, i DinoGames, de Dream Team Concept.

Al marge dels projectes que buscaran finançament i col·laboració, l'empresa espanyola Imira Entertainment figura com a nominada als premis Cartoon Tributis, pels quals voten tots els participants, en la categoria de Millor distribuïdor/inversor de l'any.