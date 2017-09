Què faria Marie Kondo a la teva cuina?

Marie Kondo s'ha convertit en una autèntica guru de l'ordre. En el seu llibre 'La màgia de l'ordre', tot un supervendes, aquesta japonesa ofereix senzills consells per mantenir la teva llar ordenada i impol·luda, una cosa que per a molts suposa tot un repte.



En general, la cuina és la part de la casa que més costa ordenar ja que els objectes que s'acumulen en aquesta habitació se solen utilitzar amb assiduïtat. Perquè això no et passi, aquí recollim alguns dels consells de Marie Kondo per posar ordre a la teva cuina.



El pilar fonamental sobre el qual es basa el mètode KonMari és el de conservar únicament allò que ens fa feliços. Si no us produeix alegria, va fora. "L'organització comença per l'eliminació", és una de les frases que millor resum l'objectiu d'aquesta guru.





When all of your dishes and bowls have a home, exposed shelving is not an issue :) @vsyopomestam? ? #tidy #organized #kitchen #sparkjoy #joy #konmari Una publicación compartida de Marie "KonMari" Kondo (@mariekondo) el 4 de Sep de 2017 a la(s) 4:57 PDT

Pantry organization @satusjdecor? #sparkjoy #konmari #konmarimethod #pantry #kitchen #inspiration #decluttered Una publicación compartida de Marie "KonMari" Kondo (@mariekondo) el 30 de Ago de 2017 a la(s) 10:53 PDT

La manera en què Marie Kondo decideix aquest grau de felicitat és deixant que tot passi per la nostra mà. Agafa cadascun dels objectes que tinguis a la cuina i determina quin sentiment genera, si és una cosa que de veritat necessites o si només ho guardes per un vincle emocional.Alliberar completament la superfície de treball és un altre dels consells de Marie Kondo. I és que la part del taulell de cuina que està a prop dels fogons sol acabar esquitxada d'oli o restes d'aliments, pel que és millor eliminar d'aquí els pots o altres estris que tinguis.Segons el mètode KonMari els elements de la casa es divideixen en: roba, papers i llibres, komomo (objectes diversos) i coses de valor sentimental (fotografies, diaris, etcètera). Els objectes de la cuina entrarien dins la categoria de komomo i per començar a ordenar-los hauràs de dividir-los en categories: draps d'una banda, coberts per un altre, pots, etcètera.Un cop dividit, elimina l'innecessari i guarda en l'espai en què ho faràs servir. És a dir, els llibres de receptes han d'anar a la cuina, però els medicaments, per exemple, haurien de guardar-se tots al bany. Organitza també els aliments i espècies en pots hermètics i que, si pot ser, estiguin ben a la vista per saber què necessites per anar a fer la compra.En el tema dels plats o la cristalleria, Casa Kondo assegura que "no té sentit" guardar una vaixella en una caixa o en un armari per utilitzar-la només un cop l'any. És millor que es trenqui per usar-la molt que per guardar-la durant anys.