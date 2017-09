Recollida de plàstics de l'oceà a la costa de Filipines

Dos homes recullen plàstics d'una platja durant una campanya de Greenpeace per recol·lectar plàstics en la costa de l'illa de la Libertad a Paranaque, al sud de Manila a Filipines. L'arxipèlag filipí compta amb 36.289 km de costa en la qual la densitat de població augmenta en comparació de les regions de l'interior donat, principalment, a la indústria pesquera. El Dia Internacional de Neteja de Costes se celebra cada any el tercer dissabte de setembre en més de 100 països de tot el món. Aquest any se celebrarà sota el lema «aprofitant el poder de la gent per lluitar contra les escombraries en els oceans».