Seqüencien genomes per reconstruir la prehistòria de comunitats a l'Àfrica

Un equip de científics nord-americans ha aconseguit seqüenciar els genomes de 15 individus de diferents parts d'Àfrica per reconstruir part de la història de les comunitats d'humans, que van poblar l'est i el sud del continent fa entre 8.000 i 1.000 anys, segons un estudi publicat ahir per la revista Cell. La investigació, liderada per l'Escola de Medicina de la Universitat de Harvard (EUA), ha analitzat «ADN antic» per oferir una «visió extraordinària» sobre la «prehistòria a l'Àfrica», destaca en un comunicat David Reich, un dels autors de l'estudi.

Per reconstruir l'estructura de les poblacions africanes que van viure al continent abans del començament de la producció d'aliments, els experts van seqüenciar l'ADN de 15 individus subsaharians. Tres d'aquests procedien de la zona occidental de l'actual Sud-àfrica i tenien una antiguitat d'entre 2.300 i 1.200 anys, expliquen els investigadors. Els altres 12 van ser localitzats a l'est i sud del continent, entre els quals s'inclouen quatre de les regions costaneres de Kènia i Tanzània (1.400-400 anys), un de l'interior de Tanzània (3.100 anys) i set de Malawi (8.100- 2.500 anys).

Els experts van combinar les seqüències d'aquests individus amb les dades genòmiques generades anteriorment a partir de les restes d'un subjecte de les terres altes d'Etiòpia d'uns 4.500 anys d'antiguitat. També van incorporar a la seva anàlisi dades sobre 584 individus africans actuals procedents de 59 poblacions diferents, així com 300 genomes d'«alta cobertura» de 142 poblacions de tot el món. Els científics van constatar que les poblacions emparentades amb els pobles indígenes de l'Àfrica meridional presentaven una distribució més àmplia en el passat, ja que la seva contribució genètica en els caçadors-recol·lectors de Malawi (8.100-2.500 anys) i en els de Tanzània (1.400 anys) és del voltant del 66 i el 33%, respectivament.

L'expansió després de les poblacions d'agricultors de l'oest d'Àfrica va tenir un gran impacte sobre les dels caçadors-recol·lectors, fins arribar a reemplaçar-les totalment en algunes regions, assenyalen els experts.

Així mateix, aquest estudi dona noves pistes sobre els moviments dels grups de pastors abans que apareguessin els agricultors i demostra que els pastors que van poblar Tanzània fa 3.100 anys van contribuir genèticament en poblacions del nord-est i sud d'Àfrica.