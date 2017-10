Un estudi alerta que saltar-se l'esmorzar duplica el risc de lesions cardiovasculars

Esmorzar bé no només és important, sinó que prendre un esmorzar pobre o saltar-se aquest hàbit pot considerar-se un factor de risc per a malalties cardiovasculars com ho són el tabac, el colesterol o el sedentarisme. Així ho adverteix un estudi realitzat pel Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars Carlos III (CNIC) i publicat a The Journal of American College of Cardiology.

L'estudi Progression and Early Detection of Atherosclerosis (PESA) explica que esmorzar unes cent calories, és a dir, menys del cinc per cent de les 2.000 calories diàries recomanades per a una dieta completa, duplica el risc de lesions ateroscleròtiques. La investigació, liderada pel director general del CNIC, Valentí Fuster, va fer un seguiment a llarg termini de la salut de 4.000 persones de mitjana edat que van ser controlades per determinar la prevalença i progressió de les lesions ateroscleròtiques latents (anomenades «subclíniques» perquè no mostren símptomes).

Els investigadors van estudiar l'associació d'aquestes lesions amb factors moleculars i ambientals, com els hàbits alimentaris, l'activitat física, els bioritmes, les característiques psicosocials i l'exposició a contaminants ambientals. I és que edats primerenques, les plaques ateroscleròtiques (acumulació de greixos a les parets de les artèries dins el procés anomenat aterosclerosi) ja comencen a desenvolupar-se, encara que no hagi símptomes (aterosclerosi subclínica).

L'objectiu de l'estudi era caracteritzar l'associació entre diferents patrons d'esmorzar i els factors de risc cardiovasculars, i, en particular, si saltar-se l'esmorzar normal s'associa amb aterosclerosi subclínica. Per a això es va analitzar la presència de plaques ateroscleròtiques en diferents regions: artèries caròtides i femorals, aorta i coronàries, en una població sense antecedents de malaltia cardiovascular, explica el CNIC en una nota.