Una doctora gironina sosté que el rentat no influeix en la caiguda del cabell

L'ansietat que provoca la caiguda del cabell «és normal», tan natural com la pèrdua de cabell diària, però a la tardor, davant la falta de cures específiques durant l'estiu, la manca de vitamines o l'estrès, es genera un major despreniment, que es pot «prevenir» i «minimitzar».

La doctora Ariadna Ortiz Brugés, dermatòloga de l'hospital Santa Caterina de Girona, trenca un dels mites relacionats sobre l'efecte del nombre de rentats en la caiguda capil·lar. «El cabell ha de rentar-se segons les necessitats de cada persona», sentencia. Ortiz assegura que una alimentació adequada en vitamines i minerals ajuda «a un bon creixement i funcionament del fol·licle piloso». Per contra, una dieta desequilibrada «pot provocar una caiguda del cabell major de l'habitual».

L'experta incideix en la importància de «no descurar la ingesta de ferro» a través de llegums, espinacs i bledes, cereals integrals, vísceres i carn, rovell d'ou i un llarg etcètera. El zinc, present en carns i peixos és «imprescindible» per al creixement del pèl; qualifica de «molt importants» les vitamines A i B i proposa «evitar» hàbits alimentosos basats en hidrats de carboni i sucres.

L'especialista indica que «la caiguda del cabell no sol respondre a alteracions hormonals, però sí que és important la seva incidència si existeixen factors associats», com la menopausa i el posparto, dues etapes molt comunes de pèrdua de cabell en comptar amb baixos nivells d'estrògens, explica.

L'ideal és «utilitzar xampús que regulin els nivells de greix per evitar que es produeixi un excés i el fol·licle piloso s'asfixiï, donant lloc al fet que el cabell no pugui respirar, alimentar-se i comporti a la seva caiguda», conclou.

Estrès, dietes mal equilibrades, malalties, cirurgies, alguns medicaments o els canvis d'estació poden provocar una caiguda del cabell major de l'habitual.

Vuit de cada deu persones que acudeixen al dermatòleg per una caiguda sobtada de cabell, no respon a cap malaltia, «només estan espantades per quedar-se calbes», s'apunta des de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV).