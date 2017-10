Identifiquen una nova part del Mur de les Lamentacions

Un nou fragment del Mur de les Lamentacions (Kotel) i un petit teatre als seus peus que data del període romà, la primera estructura pública trobada fins ara en aquesta zona, van ser presentades ahir a la Ciutat Vella de Jerusalem per l'Autoritat d'Antiguitats d'Israel. En bon estat de conservació, i sota l'arc de Wilson, l'únic element que roman del pont que permetia accedir al Segon Temple d'Herodes, Israel ha desenterrat un tram de vuit metres del mur occidental i un petit teatre per a una audiència de 200 persones .

«El descobriment va ser una veritable sorpresa. Quan vam començar a excavar el nostre objectiu era datar l'arc de Wilson. No imaginava que ens obriria una finestra al misteri del teatre perdut de Jerusalem», va assegurar l'arqueòloga Tahila Liberman.

Les troballes confirmen els escrits històrics sobre aquestes estructures que, a diferència de grans teatres com el de Cesarea, sembla tractar-se d'un odèon utilitzat per a interpretacions acústiques, o bouleuterion on es reunia el consell de la ciutat.