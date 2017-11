Científics xinesos inventen una tinta invisible activable i desactivable

Un grup de científics de la Xina ha descobert com produir un tipus de tinta invisible que resulta menys òbvia que altres existents i pot activar-se i desactivar-se plenament a conveniència. Els resultats de l'estudi han estat publicats aquesta setmana per revista Nature Communications. L'equip encapçalat per Liang Li, de la universitat Xangai Jiao Tong, destaca que aquest nou sistema, basat en un compost de plom, pot ser «aplicable a la protecció d'informació confidencial».