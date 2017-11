Un estudi conclou que la immortalitat és del tot impossible

Un equip de biòlegs de la Universitat d'Arizona (Estats Units) asseguren haver demostrat matemàticament que vèncer a l'envelliment és impossible, d'acord amb un article publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. «L'envelliment és matemàticament inevitable. Des del punt de vista lògic, teòric i matemàtic, no hi ha escapatòria», va dir Joanna Masel, professora d'Ecologia i Biologia Evolutiva de la Universitat d'Arizona.

Masel i el seu col·lega Paul Nelson asseguren que fins ara la ciència deixava oberta la possibilitat d'aturar l'envelliment si es podia trobar una manera de fer que la selecció entre organismes fos perfecta a través, per exemple, de la competència entre cèl·lules. No obstant això, Masel i Nelson van crear una equació matemàtica que diu demostrar que en un context de competència o s'acumulen les cèl·lules inactives o proliferen les cèl·lules canceroses. «Així que esteu entre permetre que aquestes cèl·lules inactives s'acumulin o que les cèl·lules canceroses proliferin, i si fas una no pots fer allò altre. No pots fer les dues coses al mateix temps», va dir Nelson.

«Podem solucionar un problema, però el cos humà estarà atrapat amb l'altre. Les coses empitjoraran amb el temps, d'una d'aquestes dues maneres o d'ambdues: o bé totes les teves cèl·lules es tornaran més lentes, o tindràs càncer», va insistir Masel.