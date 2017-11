Premi Gastronomia en Femení per a la mare dels germans Roca

Les cuineres Elena Arzak i Montserrat Fontané, mare dels germans Roca, la sommelier María José Huertas i la periodista Julia Pérez figuren entre les mereixedores dels I Premis Gastronomia en Femení, que atorga l'associació europea Jeunes Restaurateurs, que suma 175 estrelles Michelin. L'organització va celebrar dilluns a la nit el seu 25 aniversari a Espanya amb el lliurament d'aquests guardons en una cerimònia celebrada a Barcelona que va aplegar bona part de la professió i que ha reconegut la figura de set professionals de la gastronomia i de la restauració, segons va informar ahir en una nota.

Montserrat Fontané va rebre el reconeixement a «Tota una vida per la Gastronomia», la que va començar al restaurant de la seva germana (Can Lloret) i va continuar quan va fundar amb el seu marit Can Roca, també a Girona, on els seus fills, Joan, Josep i Jordi Roca, avui reconeguts amb tres estrelles Michelin a El Celler de Can Roca, van heretar el seu receptari i els seus valors.

La besneta del fundador de Juvé & Camps, Meritxell Juvé, va recollir el de la Millor Trajectòria com a Productor per la seva labor en un dels cellers familiars més emblemàtics del Penedès. També va haver-hi un guardó a títol pòstum per a la cuinera Mey Hofmann pel seu treball en la seva escola d'hostaleria fundada a Barcelona el 1983 i per la qual han passat ja més de 2.000 alumnes.

A la gala també es van lliurar les jaquetes curtes als nous associats de JRE Espanya, com Xavier Sala, del Trapío de Barcelona, i a Joan, Josep i Jordi Roca en categoria de Table d'Honneur, com a nous associats d'honor de l'associació.