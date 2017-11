Insten l'Església a disculpar-se per col·laborar amb el franquisme

La Federació Estatal de Fòrums per la Memòria ha iniciat una campanya de recollida de signatures per instar l'Església espanyola a demanar perdó per la seva participació en la guerra civil i la seva col·laboració amb la dictadura franquista. Aquesta campanya suma en l'actualitat una mica més de mil signatures a la plataforma change.org i l'objectiu de la Federació és lliurar-les a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) al president Ricardo Blázquez, i al secretari general, José María Gil Tamayo.

En un comunicat, la Federació Estatal de Fòrums per la Memòria creu que la beatificació de 60 màrtirs de la Guerra Civil prevista per avui és a més «una oportunitat immillorable per a una declaració pública de petició de perdó». De la mateixa manera, ha qualificat la beatificació com un acte «sorprenent» tenint en compte que l'Església catòlica espanyola «ha manifestat amb vehemència la seva oposició a la recuperació de la memòria democràtica al nostre país, amb l'argument que constitueix un atemptat contra la reconciliació i el perdó, i únicament busca reobrir ferides cicatritzades».

L'entitat també recorda que l'Església espanyola s'ha pronunciat en contra dels drets a la veritat, la justícia i la reparació a les víctimes de greus violacions de drets humans durant la guerra civil i la dictadura franquista. Per això, la plataforma creu que avui, coincidint amb la beatificació, és «una ocasió immillorable» perquè demani perdó a la societat espanyola «per la seva participació en la repressió durant la Guerra Civil i la postguerra».