El papa Francesc obre el procés de canonització del pontífex Joan Pau I

El papa Francesc ha reconegut les «virtuts heroiques» del servidor de Déu -primer pas cap a la santedat-, del papa Joan Pau I, que va ser pontífex durant 33 dies l'any 1978, segons ha informat la Santa Seu. El papa va aprovar les virtuts heroiques durant una audiència que va mantenir dimecres amb el prefecte de la Congregació per a la Causa dels Sants, el cardenal Angelo Amato.

Albino Luciani va néixer el 17 d'octubre de 1912 a Forno di Canale. Va ser escollit pontífex successor de Pau VI el 26 d'agost de 1978, en el segon dia del conclave, i va optar pel nom de Joan Pau I, una combinació dels noms dels seus antecessors, Pau VI i Joan XXIII. El seu pontificat, però, va durar un sospir: va morir el 28 de setembre d'aquell any, de manera que va estar al capdavant de l'Església Catòlica només durant 33 dies, protagonitzant un dels papats més curts de la història. Tot i que tradicionalment s'ha especulat sobre si va poder ser assassinat, la vaticanista Stefania Falasca, vicepostuladora de la causa de canonització, ha publicat un llibre, Papa Luciani. Crònica d'una mort, on desmenteix la tesi sobre una possible conspiració al Vaticà sobre la seva mort i justifica que va morir per causes naturals.

Luciani va ser ordenat sacerdot el 1935. El 1958, Joan XXIII el va promoure a bisbe de Vittorio Veneto. Entre 1962 i 1965 va participar en les sessions del Concili Vaticà II. El 15 de desembre de 1969, Pau VI el va nomenar patriarca de Venècia. El 1972 va ser triat vicepresident de la Conferència Episcopal Italiana, i el 5 de març de 1973 va ser consagrat cardenal.

Durant el seu breu pontificat, l'anomenat «papa del somriure» va oficiar dues misses, va enviar un missatge Urbi et orbi, va celebrar quatre audiències públiques, cinc àngelus i nou discursos.