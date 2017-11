El refredament artificial del planeta Terra comporta riscos, segons un estudi

Alguns projectes de geoenginyeria encaminats a manipular la natura per frenar el canvi climàtic podrien resultar perjudicials per a certes zones del planeta, segons adverteix un estudi publicat ahir per la revista Nature.

La investigació, desenvolupada per la Universitat d'Exeter, al Regne Unit, analitza l'impacte que tindrien tècniques com la injecció artificial d'aerosols a l'atmosfera, amb la qual s'intenta replicar els efectes de les erupcions volcàniques.

Els experts sostenen que, per exemple, aquesta simulació podria tenir conseqüències catastròfiques per a zones del món on es produeixen fortes tempestes o sequeres prolongades. Tot i que la geoenginyeria està considerada com una eina amb gran potencial per combatre el canvi climàtic, el seu ús en un hemisferi podria desencadenar desastres naturals en l'altra meitat del planeta, destaquen els autors de l'estudi.

Els experts suggereixen que la injecció d'aerosols a l'atmosfera de zones de l'hemisferi nord pot reduir l'activitat ciclònica tropical, responsable de fenòmens meteorològics recents com l'huracà Katrina. Però al mateix temps, adverteixen, augmentaria la probabilitat que la franja del Sahel, situada entre el desert del Sàhara i la sabana sudanesa, pateixi sequeres.

A la llum d'aquestes dades, els autors proposen a la comunitat internacional que reguli estrictament aquesta àrea, amb vista a evitar que es duguin a terme de manera unilateral grans projectes de geoenginyeria que podria afectar altres parts de la món.