La Simfònica de Cobla i Corda sona a ´La Marató´

El disc de La Marató de TV3 d'aquest any compta amb una peça a càrrec de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Es tracta de la 1a peça del volum, titulada Música, i també hi actuen els cantautors Pastora Soler i David DeMaría. A més a més, és el videoclip promocional de l'enregistrament. El disc es podrà comprar el diumenge 3 de desembre amb els diaris habituals.

La participació de la Simfònica de Cobla i Corda es va gestar, molt probablement, a partir de l'obtenció del Premi Enderrock en la categoria de música Clàssica.

Aconseguir un reconeixement com aquest suposa situar-se al punt de mira de diversos productors. Per això va ser la producció de La Marató qui va contactar directament amb la formació per a aquest projecte. A més a més, el fet que en aquest tipus de disc La Principal de la Bisbal hi col·laborés al 2011, i la Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, al 2012, de ben segur que ha facilitat la incorporació, de nou, de la música per a cobla.

De fet, per al director tècnic de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya el fet de participar en aquest disc, i tot el que suposa, «és molt gratificant».

La tasca de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya és la de posar la banda sonora de Música, que adapta la cançó Music was my Fist love , de John Miles. Els coneguts cantants Pastora Soler i David De María posen la part vocal a aquesta peça. Es pot veure el videoclip de l'obra a l'adreça http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-nou-videoclip.

Sigui com sigui, totes les obres «parlen i dibuixen situacions a l'entorn de la solidaritat, el dolor, donar suport i a acompanyar, el patiment, la incertesa, la pèrdua, l'esperança, el record, l'altruisme, l'amistat, la generositat, el fet de compartir, etc.». I és que 'La Marató' es dedica a recollir fons per lluitar contra malalties difícils.

Així, fins ara s'han dedicat a l'Alzheimer, el càncer, malalties del cor, malalties neurodegeneratives, entre d'altres. Aquesta serà la 26a edició de 'La Marató' i enguany es focalitza en les malalties infeccioses.

Es tracta d'un grup de malalties «que causen 1 de cada 3 morts al món i que, segons els experts, es convertiran en un greu problema de salut pública», segons es va explicar a la presentació del projecte.

El disc d'enguany costa 10 ? i estarà disponible amb La Vanguardia , El Periódico de Catalunya, El Punt Avui, Ara, Diari de Tarragona, Segre, Diari de Girona, Regió 7, La Mañana i Diari de Terrassa; els esportius Sport, Mundo Deportivo, La Grada i L'esportiu, i la revista Enderrock. Té una tirada de 200.000 còpies, de manera que és una molt bona ocasió per fer arribar el so de la cobla a un ampli públic que, potser, no està habituat a escoltar-lo.

Aquest és el 13è disc de La Marató de TV3. El seu objectiu també és recopilar fons en favor de la investigació mèdica temàtica a la qual es dedica cada any el programa. D'altres iniciatives per recaptar aportacions són el llibre de La Marató, amb històries de diversos autors, o les activitats populars que organitzen entitats d'arreu de Catalunya. En aquest sentit, el món sardanista és un col·laborador molt actiu, ja que múltiples ballades i concerts destinen els imports recollits per a aquesta campanya solidària.

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya es va crear el 2008. És el resultat de la fusió dels vents de La Principal de la Bisbal i la corda i percussió de la Jove Orquestra de les Comarques gironines, el projecte pedagògic de l'orquestra de Cadaqués. (Informació facilitada per la CSC).



Sardana i batucada



A Figueres, diumenge dia 3 hi haurà la interpretació de la sardana de Xavi Piñol Batuc de roure, original per a cobla i batucada, interpretada pel grup de batucada Tramuntakada i la cobla Vila de la Jonquera a les 17.30 h. a la plaça de l'Ajuntament.

La batucada és una manifestació musical consistent en un grup d'instruments de percussió. Té com a característica principal l'accentuació del segon temps en els compassos.

A les 16.30 h. al Museu del Joguet, xerrada-presentació de Mirant al meu voltant - tible i sardanes de X. Piñol.



TORNEM LES JEIC:

LA 2A EDICIÓ SERÀ AL

MARÇ DEL 2018



El projecte de les Jornades d'Estudi dels Instruments de Cobla (JEIC) es repetirà aquest proper 2018. Serà durant els dies divendres, 16 de març; dissabte, 17 de març i dissabte, 24 de març, també a la seu de l'Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc). Com a l'ocasió anterior, servirà per aportar eines pedagògiques, sobretot, als joves instrumentistes de cobla, però estarà obert a tothom: escoles de música, conservatoris i particulars, i sense límits d'edat.

Es preveu que el 1r dia, a les 19:00 h., s'inaugurin les JEIC amb uns parlaments i un concert. El dissabte, 17 de març, 2a jornada de les JEIC, contemplen diverses sessions pedagògiques durant tot el dia, des de les 10.00 h. fins a les 21.00 h.

I finalment, durant també tot el dissabte, 24 de març, se celebraran jornades de reflexió i debat amb ponències i taules rodones. Per la temàtica de cada jornada, es considera que la del dia 17 serà més per a estudiants, mentre que la del 24 s'enfocarà més a professionals. En qualsevol cas servirà per compartir coneixements, experiències, trucs i solucions a problemes comuns.

La inscripció és gratuïta per facilitar la màxima assistència. Es pot contactar amb l'organització a través del correu electrònic jeic@conf.sardanista.cat o al telèfon 93 319 76 37.

Per preparar els continguts s'està creant una comissió executiva, oberta a la participació d'aquells docents d'instruments de la cobla que vulguin implicar-s'hi.

Algunes de les tasques que es desenvoluparan seran organitzar els continguts i la docència, i caldrà assistir a diverses reunions de preparació, a diversos emplaçaments de la geografia, per facilitar la participació del màxim de gent possible.

Segons Pep Moliner, un dels impulsors del projecte i professor de fiscorn a l'Esmuc, «la 1a edició va anar molt bé i repetim perquè és fonamental promocionar els estudis d'aquests instruments».

Aquesta 2a edició de les JEIC l'organitza l'Esmuc i l'Associació de Cobles de Catalunya (ACC), amb la col·laboració de la Confederació Sardanista de Catalunya. L'esdeveniment coincidirà amb la proclamació de Montblanc com Capital de la Sardana 2018. (Informació facilitada per la CSC)



Punts lliures



Diumenge a Figueres se celebra la final del concurs de «Punts lliures» de la sardana. Puntejos creuats, salts conjunts, girs i passos de ballet. La música és de sardanes però la coreografia és molt més creativa. Es tracta dels punts lliures, una modalitat sardanista que habitualment no es veu a les places i als aplecs perquè només la ballen les colles en competició.

La tècnica dels punts lliures consisteix a introduir nous passos a les tradicionals coreografies de la sardana i això els hi dona molta espectacularitat.

Els punts lliures són una modalitat que s'allunya del tradicional punteig de curts i de llargs de la sardana per introduir-hi variants. Més enllà de demostrar la bona tècnica dels dansaires, la seva finalitat és més creativa i això l'apropa a la dansa contemporània. Tot i això l'execució de la dansa no és en absolut improvisada perquè requereix molta exigència física i precisió interpretativa.

L'origen dels punts lliures és incert però no són una tècnica nova. Josep Miracle ja en parla amb el seu llibre Nostra dona la sardana, editat el 1929. A vegades s'inspiren en coreografies d'altres danses com ara el ballet clàssic, el tango o el xarleston.