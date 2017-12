El Vaticà encén l´arbre de Nadal i instal·la el seu naixement

El Vaticà ja ha encès el tradicional arbre de Nadal a la plaça de Sant Pere. Als seus peus, com cada any, se situa una representació del naixement, en aquesta ocasió inspirada en les obres de misericòrdia. L'arbre, un avet vermell, té una alçada de 28 metres i ha estat donat per l'arxidiòcesi d'Elk, a Polònia, de manera que ha hagut de creuar tot Europa, durant més de 2.000 quilòmetres, per arribar al Vaticà. Allà ha estat decorat amb «esferes dels desitjos» fetes per infants.