Relacionen el model gironí Andrés Velencoso amb l´actriu argentina Luz Cipriota

El model de Tossa de Mar Andrés Velencoso torna a estar en el punt de mira de la premsa del cor. El motiu és una possible relació, no confirmada, amb l'actriu argentina Luz Cipriota. No hi ha cap imatge d'ells dos junts, però sí que han compartit fotografies a les xarxes situades en el mateix lloc, entre elles de Tossa de Mar.





Cipriota i Velencoso han compartit imatges preses en el mateix lloc | Instagram

A més, s'han deixat comentaris l'un a l'altre en els seus perfils socials. "I just call to say I love o ?", ha publicat l'argentina amb una imatge on se la veu al costat d'un piano, el mateix que es veu en una imatge compartida per Velencoso, que ha respost a la publicació de Cipriota amb el següent missatge: "per més albades.... jo a Londres/Barcelona i tu a Buenos Aires"L'última parella coneguda de Velencoso era la it-girl italiana Ginevra Rossini , de la que es declarava "molt enamorat" aquest estiu. Abans, el tossenc havia estat amb Úrsula Corberó , que havia omplert el buit deixat per Kylie Minogue.Per conèixer millor Luz Cipiota, res millor que passejar pel seu perfil d'Instagram, on compta amb més de 630.000 seguidors. Aquestes són algunes de les seves millors imatges: