Aconsegueixen transformar el sèrum residual del iogurt grec en biocombustible

Científics a Alemanya i Estats Units han transformat el sèrum del famós iogurt grec en molècules útils per a la producció de biocombustibles i aliment per a bestiar, segons un estudi publicat ahir per la revista Nature. Els experts de la Universitat de Tübingen (Alemanya) i la de Cornell (EUA) han aprofitat la gran quantitat de residus líquids que genera l'elaboració d'aquest tipus de iogurt, com el sèrum ric en sucres i àcids, per tractar-lo amb determinats bacteris microbianes.

En general, el sèrum es porta des de les plantes alimentàries a «llocs llunyans» per la seva destrucció, però, «per ser sostenible», l'ideal seria tractar on es produeix, explica en un comunicat Lars Angenent, enginyer mediambiental i microbiòleg a Tübingen i Cornell.

El sèrum residual del iogurt grec està compost, principalment, per sucres, lactosa i fructosa i per àcid làctic, però quan se li afegeixen els esmentats bacteris microbians la barreja genera dos àcids més: el caproico i el caprílic. Aquests últims es denominen «antimicrobians verds» i poden administrar al bestiar en medicaments alternatius als antibiòtics, destaquen els investigadors. Així mateix, un tractament més avançat d'aquest sèrum pot produir les molècules necessàries per elaborar biocombustibles, com el biodièsel dels avions a reacció.

«El mercat agrícola pot semblar petit, però deixa una petjada de carboni molt gran. La transformació del sèrum àcid en una matèria primera comestible per a animals representa un bon exemple sobre els cicles tancats que necessitem en la societat sostenible», sosté Angenent. El seu equip vol avançar en aquesta investigació per poder aplicar aquest sistema d'extracció a gran escala i optimitzar el seu valor econòmic. «També podem aprendre més sobre la naturalesa dels microbiomas i dels processos biològics implicats per determinar si aquesta tecnologia pot usar-se amb altres fonts», ha afegit Angenent.