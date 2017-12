Tòquio exposa les divertides «selfies» d'una iaia nipona de 89 anys

Vestida de granota, essent atropellada per un autobús o bevent cervesa. Són només algunes de les extravagants situacions en les quals una anciana japonesa de 89 anys s'ha retratat amb la seva càmera i que poden veure's des en una exposició a Tòquio. «La fotografia no menteix, mostra la realitat tal com és. Per això la gaudeixo molt», explica Kimiko Nishimoto durant la presentació de l'exposició Asobokane – Juguem–, a la galeria Epson Imaging Epsite de la capital nipona. La dona va descobrir la fotografia fa 17 anys, arran de la participació a un curset organitzat pel seu fill, i des d'alehores no ha deixat de practicar.