El terrorisme, Catalunya i els focs a Galícia centren la conversa a Facebook el 2017

Durant aquest any 2017, els temes principals de les converses a Facebook han estat els atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils, la situació política a Catalunya i l'onada d'incendis de Galícia.

El tema que més converses ha generat a Espanya han estat els atacs que van patir Barcelona i Cambrils del 17 d'agost. Els fets van ser reivindicats per Estat Islàmic i van causar la mort de 16 persones i més de 150 ferits. També va tenir molta repercussió la manifestació que es va fer amb motiu d'aquests atacs del dia 26 d'agost anomenada «No tinc por» i a la qual van assistir-hi unes 500.000 persones. Els temes que continuen en el rànquing són el procés polític que ha viscut Catalunya, entre les declaracions d'independència, els empresonaments, les vagues o les eleccions del 21-D. En tercer lloc, hi ha els centenars d'incendis que van arrasar Galícia a mitjans del mes d'octubre. Els focs van afectar les quatre províncies gallegues i van cremar més de 360.000 hectàrees. La llista dels temes més comentats també la formen el Despacito del cantant porto-riqueny Luis Fonsi, la mort de l'espanyola Bimba Bosé (al gener amb 41 anys) i la de Chiquito de la Calzada el passat 11 de novembre, als 85 anys.

Alguns altres dels personatges rellevants d'aquest any han estat: la cantant nord-americana Beyoncé; l'actriu premiada amb un Oscar Jennifer Lawrence; el fundador i primer accionista d'Inditex, Amancio Ortega; i l'atac de Manchester, durant un concert de la cantant Ariana Grande.

Una eina que s'ha utilitzat molt durant aquest 2017 ha estat el «Safety Check», que permet als usuaris comprovar l'estat de seguretat.

En relació als vídeos més vistos i compartits, tots giren al voltant del futbol. El vídeo més vist ha estat el de la celebració de La Lliga del Reial Madrid, seguit de la retransmissió del FC Barcelona de «El Clàssic»; i la celebració a l'Estadi Santiago Bernabéu de la Champions League que va guanyar el Reial Madrid.



Resum de l'any al món

Pel que fa als temes que han generat més comentaris globalment, en primer lloc hi ha el Dia Internacional de la Dona, que va doblar la conversa que hi havia hagut el 2016. En segon lloc hi ha la Super Bowl i seguidament l'atac que hi va haver a Las Vegas, que va motivar més de 3.300 persones a oferir la seva ajuda a la comunitat a través de les eines de resposta de crisi al Facebook.

Finalment, l'esdeveniment que van fer que més gent s'unís va ser l'eclipsi solar total, que va generar a l'agost més de 20.000 esdeveniments en més de 80 països.