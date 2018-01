Més d'un milió de persones van visitar el Museu Picasso de Barcelona el 2017

El Museu Picasso de Barcelona ha rebut durant aquest 2017 1.046.190 visitants. A través d'un comunicat difós ahir, la fundació d'aquest espai ha fet un «balanç positiu» d'aquest any perquè ha estat «prolífic en exposicions, recerca, publicacions i esdeveniments» i ha detallat que «encamina el 2018 amb entusiasme». Enguany s'han pogut visitar cinc exposicions temporals, una proposta artística pluridisciplinària d'art contemporani i tres mostres.

PEl 25 d'octubre, el Museu Picasso va presentar tres exposicions simultànies i una mostra a les sales A: 1917. Picasso a Barcelona', Arthur Cravan. Maintenant?, El taller compartit. Picasso, Fín, Vilató, Xavier i Lucien Clergue: Vint-i-set encontres amb Picasso. Des d'aleshores, i a l'espera de la seva clausura, a finals de gener, 117.328 visitants han pogut gaudir de les exposicions.

L'equipament ha iniciat aquest any el procés de restauració in situ, a les sales del Museu, d'una de les seves obres més emblemàtiques: Ciència i Caritat, una tela de grans dimensions pintada per l'artista l'any 1897, de la qual aquest any se celebra el 120è aniversari. La restauració està dirigida per Reyes Jiménez-Garnica, cap de Restauració i Conservació Preventiva del Museu Picasso.

L'objectiu d'aquesta intervenció és assentar físicament la pintura per recuperar-ne l'estabilitat perduda amb els anys. El projecte compta amb l'ús de tecnologia d'última generació i d'un equip de treball multidisciplinari que permeten un estudi a fons i una intervenció no invasiva de l'obra.