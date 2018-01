El cardenal Omella defensa un paper clau de l'Església en la cohesió social del país

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va defensar ahir en la seva carta dominical l'important paper que, segons ell, ha de tenir l'Església en un dels principals reptes per al 2018 de la societat catalana: enfortir la cohesió social d'una societat plural.

Omella creu que els catalans «estem cridats a fer un esforç per teixir la concòrdia i la confiança mútua dins d'una societat en la qual es dona una gran pluralitat cultural, política i també religiosa». Omella afirmava que aquest és un dels principals «reptes» d'aquest 2018. En la carta dominical del passat 7 de gener, l'arquebisbe va alertar que «diversos observadors atents a la nostra realitat actual estan preocupats per les possibles conseqüències negatives que els fets polítics recents puguin representar per a la cohesió social de la nostra societat».

Omella va assegurar que «treballar per la cohesió social és responsabilitat de tothom» i va explicar que «l'Església voldria assumir aquest repte» a les parròquies, escoles i institucions cristianes. Però va subratllar que «cal que compartim tots» l'objectiu de «viure en comunió enmig de la diferència, com una gran família en la qual tots s'estimen i respecten malgrat les diferents opinions i procedències».

L'arquebisbe de Barcelona va comparar la situació actual amb els anys seixanta i setanta, quan molts immigrants van venir a treballar des de molts indrets d'Espanya. Aquests, utilitzant el títol d'una obra de l'escriptor Paco Candel, van ser anomenats «els altres catalans». Omella detalla que aleshores «molts sacerdots es van bolcar a afavorir la seva integració a Catalunya» amb «tota mena d'iniciatives que no tenien, aleshores, el suport oficial». L'arquebisbe reconeix que «ara les circumstàncies socials són diferents» però assegura que «treballar per la cohesió social és responsabilitat de tots». «Que Déu ens ajudi en aquesta tasca tan bonica i apassionant», va concloure Omella.