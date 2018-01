«La forma del agua» lidera les nominacions als BAFTA amb 12 candidatures

La forma del agua, la nova pel·lícula de Guillermo del Toro, lidera les nominacions dels premis BAFTA, en els quals aspira a un total de 12 guardons, tal com va anunciar ahir l'Acadèmia Britànica de Cinema i televisió. La cerimònia se celebrarà el pròxim 18 de febrer al Royal Albert Hall de Londres. En nombre de nominacions, el segueixen El instante más oscuro i Tres anuncios en las afueras, amb nou nominacions; Blade Runner 2049 i Dunkerque, amb vuit; I, Tonya, amb cinc; Call me by your name i El hilo invisible, amb quatre; i Film Stars Don't Die in Liverpool, Lady bird i Paddington 2, amb tres. El premi a Millor Pel·lícula podria ser per a Call me by your name, El instante más oscuro, Dunkerque, La forma del agua i Tres anuncios en las afueras, mentre que el guardó a millor director podria recaure en Denis Villeneuve ( Blade Runner 2049), Luca Guadagnino ( Call me by your name), Christopher Nolan ( Dunkerque), Guillermo del Toro ( La forma del agua) i Martin McDonagh ( Tres anuncios...).