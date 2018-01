Don Winslow participarà a la BCNegra 2018 amb la seva nova novel·la

L'escriptor novaiorquès Don Winslow participarà a la BCNegra 2018, que se celebrarà del 29 de gener al 4 de febrer, amb la seva nova novel·la Corrupció Policial (RBA). Winslow, que va ser guardonat per la BCNegra el 2015 per El càrtel, desgranarà una novel·la protagonitzada per Denny Malone, el rei del nord de Manhattan, un condecorat sergent del Departament de Policia de Nova York, segons va informar ahir l'editorial en un comunicat. Malone i els seus homes són els més llestos, els més durs, els més ràpids, els més valents i els més dolents, una unitat especial d'elit amb carta blanca per lliurar una guerra contra bandes, drogues i armes. Dia i nit durant els 18 anys que ha passat en el cos de policia, Malone combat en primera línia de foc i és testimoni del dolor, la mort i les víctimes de la guerra als carrers de Nova York. El protagonista ha fet tot el que hi ha a la seva mà per servir i protegir una ciutat erigida sobre l'ambició i la corrupció, una ciutat en la qual ningú està net, ni tan sols el mateix Malone.