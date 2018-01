Ricky Martin: «Els meus fills m'han preguntat per què tenen dos pares»

Ricky Martin i el seu marit, Jwan Yosef, han format una família homoparental. Els seus fills, els bessons Valentino i Matteo, van néixer per gestació subrogada el 2008.



En unes declaracions a la revista 'Out' el cantant i el seu marit han dit que ja li han explicat als seus petits per què tenen dos pares: "Els meus fills em pregunten sobre tenir dos pares i els dic que som part d'una família moderna. És un bonic sentiment de llibertat ".



A més, creu que la forma de normalitzar aquest tipus de famílies és mostrar-lo al món i no ocultar-ho, perquè així és com a poc a poc les persones més conservadores comencen a veure-ho com una cosa comuna: "Molta gent em diu: 'Els teus fills surten a la portada de les revistes, i jo només els dic sí, perquè vull normalitzar això ".



En diverses ocasions, hem pogut veure al cantant passejar-se per catifes vermelles amb els seus fills, i no té cap tipus d'inconvenient a mostrar el seu dia a dia amb Matteo i Valentino a les seves xarxes socials. Assegura que la seva missió és que la gent miri a la seva família i pensi: "No hi ha res dolent en això".



Ricky Martin té planejat ampliar la família i així ho va fer saber, fa un parell d'anys, en unes declaracions per l'emissora australiana 'Kiss FM' durant un dels seus programes: "He de començar a intentar tenir a la meva nena. Vull formar una gran família perquè els nens són meravellosos. Vaig poder triar el sexe dels meus fills gràcies a la fecundació in vitro ".