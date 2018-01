El 65,8% dels majors de 14 anys llegeix llibres, tres punts més que el 2012

El percentatge de lectors majors de 14 anys ha augmentat a Espanya del 63 al 65,8 per cent des de 2012, per sota encara del 70 per cent de mitjana europea, segons reflecteix el Baròmetre d'Hàbits de Lectura i Compra de Llibres 2017, elaborat per la Federació de Premis d'Editors d'Espanya (FGEE), presentat ahir.

Segons aquestes dades, el 59,7 per cent dels espanyols llegeix per oci en el seu temps lliure, mentre que el 40,3 per cent restant no llegeix mai o gairebé mai en el seu temps lliure.

Pel que fa a la freqüència de la lectura, els espanyols que llegeixen almenys una vegada a la setmana representen el 47,7 per cent de la població major de 14 anys, mentre que el nombre de persones que llegeixen tots o gairebé tots els dies ha caigut del 31,2 al 29,9 per cent. Llegeixen més les dones (64,9%) que els homes (54,4%), segons l'estudi.