Aquest diumenge se'ns proposa sentir-nos més responsables per tal que la fam no continuï essent el gran problema per a molts. Quan parlem de fam expressem una tremenda mancança dels béns més bàsics i fonamentals per a una vida digna.

Per això, aquest diumenge, la col·lecta a totes les celebracions es destina a la col·laboració amb la campanya contra la fam en el món, responsabilitat de Mans Unides.

Aquesta associació de voluntaris de l'Església Catòlica té la finalitat de promoure el desenvolupament dels països que treballen per superar les situacions causants de la manca de recursos i, així, per superar la fam. Els mitjans de comunicació molt sovint són missatgers dels greus problemes que sofreixen moltíssimes persones a causa de les poques possibilitats de desenvolupar-se pels seus únics mitjans. Problemes d'alimentació, de sanitat, de sequera, d'habitatge, d'educació, de mitjans de producció i comercialització... són alguns dels reptes que cal afrontar amb més urgència.

Mans Unides cada any proposa a cada diòcesi fer-se càrrec d'alguns projectes per afrontar la problemàtica i afavorir el desenvolupament de pobles i comunitats. Aquests projectes han estat molt estudiats i ofereixen totes les garanties per a la seva realització.

Aquests són els projectes que enguany ens han assignat a la nostra Diòcesi:

-Accés sostenible a l'aigua potable i sanejament bàsic a la comuna rural Ait-Tanmil, a la zona de l'Alt Atles, al Marroc.

-Millora de les instal·lacions educatives de primària en una zona rural en una petita localitat a 700 km de la capital de Madagascar. - Construcció de quatre aules en una escola de primària a Parakou, al nord de la república de Benín.

-Millora de les instal·lacions d'un internat femení rural situat a la regió d'Odisha, al nord-est de l'Índia.

Se'ns convida a compartir amb el lema «comparteix el que importa». «Compartir» ve del verb llatí partire i de la preposició cum, en una fusió que significa «partir amb». Per tant, amb el lema s'indica que cal partir-nos allò que és important. [...] (extret del Full Parroquial)