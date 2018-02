Un nou llibre analitza la «diplomàcia contra la por» que realitza Francesc

Més de 20 periodistes analitzen en un llibre la figura del papa Francesc com a líder moral de la política internacional i l'ús de la seva diplomàcia de la misericòrdia com a antídot enfront de la por. El nou món de Francesc: com el Vaticà està canviant la política global (Marisilio Nodi), prologat i coordinat pel sacerdot jesuïta Antonio Spadaro, va ser presentat dijous a Roma.

«Francesc porta a terme una diplomàcia contra la por, que desmunta els fonamentalismes, i contraposa a l'exageració del desordre i el caos apocalíptic la retòrica de la misericòrdia», va destacar Spadaro, tot lamentant que avui dia «la retòrica de la por» és la vencedora en molts àmbits polítics.

En aquest sentit, explicava que aquesta retòrica de la por es basa en la percepció que per guanyar són necessaris els conflictes i el rancor social. Per contra, el papa proposa una diplomàcia de la misericòrdia amb la qual recorda que en el tauler internacional no es pot «considerar mai gens ni a ningú com definitivament perdut en les relacions entre nacions, pobles i estats».

En definitiva, assenyala que des de l'òptica del papa és necessari que «el llenguatge de la política i de la diplomàcia es deixi inspirar per la misericòrdia, que mai dóna gens per perdut». «El cristià està cridat a ser llavor d'un canvi i per això el Papa dialoga amb [Donald] Trump, amb [Recep Tayyip] Erdogan o amb [Vladimir] Putin», va defensar el jesuïta en la presentació del llibre davant la premsa estrangera.

No obstant això, també va indicar que si bé Francesc dialoga amb tots els actors polítics, «és molt clar i directe» en el que realment vol dir i fins a adopta «posicions de risc». Així, va reivindicar la capacitat de «claredat» del Papa, que no perd ocasió de fer una «denúncia incòmoda».