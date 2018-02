L'ONU demana als governs que continguin l'auge de les megaciutats

L'Organització de Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) ha instat els governs de tot el món a intentar fer les ciutats més petites atractives per als ciutadans que busquen millors oportunitats, en un intent per reduir les pressions demogràfiques i de serveis a les megaciutats.

Una responsable de la UNESCO, Montira Horayangura Unakul, ha defensat en el marc del Fòrum Urbà Mundial que se celebra a Kuala Lumpur que cal incentivar l'ocupació pública en aquelles ciutats que es consideren secundàries.