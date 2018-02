Joan Roca recull el premi Restaurants de Foment de la Cuina Asturiana 2018

Els Restaurants de Foment de la Cuina Asturiana van concedir el seu premi anual a Joan Roca, del gironí El Celler de Can Roca, per «la seva important aportació a la gastronomia, la seva capacitat formativa, la seva creativitat sense límits i per ser un estudiós dels aliments i les seves propietats». El cuiner gironí va recollir el premi i va oferir una xerrada-col·loqui amb entrada lliure a l'Auditori Príncep Felip d'Oviedo.

Els premis Foment de la Cuina Asturiana van arribar a la seva tercera edició, havent reconegut la tasca en anteriors convocatòries de l'oftalmòleg Luis Fernández-Vega com a ambaixador d'Astúries, la seva gastronomia i la seva tasca solidària a través de la seva fundació, i del crític Eduardo Méndez Riestra pels anys de dedicació gastronòmica i la publicació del seu Diccionario de Cocina.

Roca va explicar la història del seu restaurant, fent la vista enrere per recordar els seus orígens al bar dels pares, on va créixer, va aprendre i va emprendre fins a aconseguir que el somni compartit amb els seus germans es fes realitat.

L'aplaudit cuiner coneix bé la gastronomia asturiana i, tot i que alguns productes se li escapen, d'altres sí que ha sentit a parlar i fins i tot els ha treballat a les seves cuines. És el cas de la Vedella Asturiana, que encara que ara no l'ofereix a casa, reconeix que és «un producte meravellós».

Roca sap que tota la ramaderia bovina que actualment es produeix a Astúries és «d'una excel·lent qualitat». No ha tastat un dels últims grans fenòmens culinaris de la regió: el cachopo.

«Sé que té fervents defensors que es tracta d'un plat asturià i a mi em sembla perfecte. També el considero tradicional perquè per a mi ho són els plats que han estat menjats, cuinats i treballats per, almenys, dues generacions», assegura Roca.

Va aprofitar la seva visita a Astúries per proposar a la ciutadania ser «més oberta i, sobretot, gens fonamentalista» amb el menjar. Va recordar que tot ve d'algun costat, igual que els canelons són tradicionals de Catalunya, encara que la pasta sigui italiana.