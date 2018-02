Ametllers de flor impacient

L'esclat de flors en els ametllers durant aquestes dates fa pensar que la primavera s'avança, però, aquesta floració primerenca en aquests cultius de secà és habitual a la zona mediterrània. Tot i que aquests fruiters es caracteritzen per un comportament impacient per tornar a la seva activitat biològica després de l'hivern, és cert que ja s'han descrit algunes tendències importants vinculades amb l'escalfament global. Per exemple, algunes espècies d'ametller, com és el cas de la varietat Ferragnes, floreixen actualment fins amb deu dies d'anticipació que fa quatre dècades en zones com el sud de Barcelona, ??Tarragona o nord de Castelló, segons la Xarxa d'Observacions fenològiques (Fenocat ) del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Una tendència que, amb tota probabilitat, també s'estarà produint a les illes Balears. Davant aquestes alteracions de la biodiversitat, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) ha promogut l'observatori ciutadà RitmeNatura.cat, on es podrà apadrinar una planta, anotar com canvia a cada estació i aportar dades per estudiar els efectes del canvi climàtic. Aquesta iniciativa s'ha desenvolupat juntament amb les empreses Altran i Starlab gràcies al projecte europeu Ground Truth 2.0, coordinat per l´Institut d'Educació de l'Aigua d´IHE Delft (Països Baixos). De fet, s'han posat en marxa un conjunt de sis observatoris de seguiment ambiental tant a Europa com a Àfrica.