Penélope Cruz, Blanca Portillo o Javier Gutiérrez, nominats per la Unió d'Actors

Penélope Cruz, Javier Bardem, Blanca Portillo i Javier Gutiérrez són alguns dels 60 intèrprets, elegits entre més de 1.200 candidats, que optaran a aconseguir el reconeixement de la professió pel seu treball en cinema, teatre i televisió a la XXVII Edició dels premis de la Unió d'Actors i Actrius, que se celebrarà el proper 12 de març al Teatre Circ Price de Madrid.

Per nombre d'intèrprets nominats, El autor, Loving Pablo, No sé decir adiós i La llamada, en cinema; Smoking room o Una gata sobre un tejado de zinc caliente, en teatre; i La casa de papel, Vergüenza i El Ministerio del Tiempo, a la televisió, són les obres favorites per convertir-se en els treballs amb més reconeixements de l'any 2017 per part de la professió.

A més, en la cerimònia que tindrà lloc el dia 12 de març al Teatre Circ Price, es lliuraran els altres tres guardons especials, entre ells el Premi a Tota una Vida, un reconeixement a la trajectòria professional d'actors i actrius, que ja alberguen en el seu palmarès figures de la talla de Juan Margallo, José Sacristán o Concha Velasco.

Així mateix, es lliurarà el Premi Especial de la Unió, atorgat per la Junta de Govern de la Unió d'Actors i Actrius, que reconeix la tasca i compromís social d'una persona o entitat; i del Premi Dones en Unió, que atorga la Secretaria d'Igualtat de la Unió pel seu compromís amb la igualtat.

Les intèrprets que optaran al premi a Millor Actriu protagonista en cinema són Kiti Manver, per Las heridas del viento; Nathalie Poza, per No sé decir adiós, i Penélope Cruz, per Loving Pablo.