Creix el nombre d'adults no batejats que volen ser de l'Església catòlica

El nombre d'adults no batejats que demana entrar a formar part de l'Església Catòlica a Espanya està augmentant, si ben encara representa una petita proporció dels ingressos, encara que uns 3.000 adults es bategen cada any. L'any 2015, va haver-hi a Espanya més de 51.000 baptismes. Així ho va explicar el bisbe d'Osca i Jaca, monsenyor Julián Ruiz, membre de la Subcomissió de Catequesis de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), que va pronuncir la ponència «La situació actual de la catequesi a Espanya».

Segons va explicar el membre de la Subcomissió de Catequesis de la CEE en declaracions a Europa Press, «en el nostre context és cada vegada més freqüent» que hi hagi adults, tant espanyols com emigrants, que es preparen per rebre el sagrament del baptisme. Sobre aquest tema, va comentar que a França «es bategen més adults que nens» i va opinar que aquest país mostra quin serà el futur d'Europa en aquest àmbit.

Monsenyor Ruiz va subratllar que «la catequesi primera ha de ser la d'adults, en general» ja que si bé «invertim temps i energia per a nens, adolescents i joves» i el destinatari d'aquesta activitat és l'adult, qui ha de seguir el seu procés de «reixement i maduració de la fe» que li permeti «donar resposta als seus problemes i als de la societat».

En aquest mateix sentit es va pronunciar l'arquebisbe de Saragossa, monsenyor Vicente Jiménez, que va inaugurar les jornades i va assenyalar que «cal passar d'una catequesi de manteniment i per rebre uns sagraments en uns moments puntuals a una catequesis al servei de la evangelización, que és la missió de l'Església, per a la transformació de la persona, de la societat i del món».

Es tracta «d'un procés, un camí» mitjançant una formació permanent, «orgànica, sistemàtica, que no solament vagi al capdavant, sinó al cor i a tot el que fem», va comentar el prelat.

L'arquebisbe de Saragossa va afegir que en les sis diòcesis aragoneses estan realitzant un recorregut «perquè anem en comunió, en sintonia, al uníson» i per això «fa falta que tinguem els mateixos criteris, motivacions, que entrem en un camí de conversió i després anem fent aquest camí educatiu». Amb aquesta finalitat, l'objectiu d'aquestes jornades era que» els missatges, els continguts i els ponents ens il·luminin en aquesta tasca en la qual estem tots embarcats».

Per la seva banda, el bisbe d'Osca i Jaca i membre de la Subcomissió de Catequesis de la CEE va fixar com un dels reptes d'aquesta tasca la catequesi familiar, «que no és simplement l'ajuda que els pares puguin prestar en els sagraments d'iniciació cristiana, sinó una catequesi dirigida a les famílies com a objectiu fonamental».

En aquest punt, va manifestar que «la importància no està en el nombre d'assistents» a la catequesis, sinó en què «hi hagi comunitats vives». Un altre dels reptes és revertir la falta de relleu generacional ja que «els nostres catequistas es van fent majors» i si en 2014 va haver-hi a Espanya 104.995, a l'any següent van ser 101.751. Segons va apuntar, el perfil és majoritàriament femení, de persones vinculades a l'ensenyament o amb un altre tipus d'estudis, així com pares i mares de família i també «es van incorporant persones joves que brollen de les comunitats cristianes, on viuen i celebren la seva fe amb entusiasme». Monsenyor Ruiz va comentar que «no es fa catequesis, sinó que s'és catequista», «es comunica l'experiència pròpia» per la qual cosa que s'ha d' «acompanyar i estar a prop» d'aquestes persones perquè «són el rostre de l'Església», va recalcar.