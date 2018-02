Un Picasso de 2,5 milions d'euros, entre les obres més cares de la 37 edició d'ARCO

Un Picasso valorat en 2,5 milions d'euros és una de les obres més cares de la 37 edició d'ARCOMadrid que arrenca avui i restarà oberta fins al proper diumenge, 25 de febrer, amb la mirada posada en el futur, en les dones i en els nous col·leccionistes, amb un total de 208 galeries de 29 països -49 d'elles per primera vegada a la fira-, encara que en aquesta edició sense país convidat.

Nature morte, realitzada per l'artista malagueny i que ven la galeria Leandro Navarro, és una de les peces que aconsegueix un preu més alt, mentre que La noche es nuestra, de Pauline Fondevila, i una escultura en ganxet d'Alex Francés , ambdues de la galeria Rosa Santos i per un preu de 800 euros, són les peces més barates d'aquesta edició, segons xifres de la fira facilitades ahir per l'organització.

Un total de 160 galeries integren el Programa General i a elles se sumen les seccions comissariades «El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer», amb 19 galeries; «Diálogos», amb 13, i «Opening», amb 19. Entre les galeries que s'incorporen en aquesta edició destaquen Guido W Baudach, König Galerie, Monitor i Van Doren Waxter, mentre que repeteixen algunes destacades com Alexander and Bonin Team (Nova York), Thaddaeus Ropac (París), Barbara Thumm, Chantal Crousel, Hauser & Wirth o Michel Rein.

Un dels objectius d'aquesta edició d'ARCOmadrid és impulsar el nou col·leccionisme, per a la qual cosa la fira posarà en marxa, entre altres iniciatives, la col·locació de l'etiqueta #mecomprounaobra en peces inferiors als 5.000 euros.