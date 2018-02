ExoMars culmina la fase d'aerofrenat extrem per estudiar el metà de Mart

Quinze mesos després d'arribar a Mart, la missió ExoMars de l'Agència Espacial Europea (ESA) s'ha enfonsat en l'òrbita de l'atmosfera superior del planeta, posició idònia per a indagar l'origen del metà descobert allà. L'ExoMars Trace Gas Orbiter va arribar a Mart a l'octubre de 2016 per a investigar l'origen potencialment biològic o geològic de les traces de gasos a l'atmosfera. També servirà com a repetidor, connectant els astromòbils a la superfície amb els seus controladors a la Terra.

«Des de març de 2017, hem estat duent a terme una campanya tremendament delicada de 'aerofrenat', durant la qual li ordenem submergir-nos en els tènues i superiors circells de l'atmosfera un cop per revolució, reduint la velocitat de la nau i baixant la seva òrbita», ha explicat el director de vol de l'ESA, Michel Denis. «Durant algunes òrbites, estàvem a només 103 quilòmetres per sobre de Mart, que és increïblement a prop», ha comentat.

El final d'aquest esforç va arribar a les 17.20 hores GMT del passat dilluns 20 de febrer, quan la nau va disparar els seus propulsors durant aproximadament 16 minuts per elevar l'acostament més proper a la superfície a uns 200 quilòmetres, molt lluny de l'atmosfera. Això efectivament va acabar amb la campanya d'aerofrenat, deixant-lo en una òrbita d'aproximadament 1.050 x 200 quilòmetres.

L'aerofrenat al voltant d'un planeta que es troba, típicament, a 225 milions de quilòmetres de distància és una empresa increïblement delicada. L'atmosfera superior prima proporciona només una desacceleració suau, com a molt uns 17 mil·límetres per segon. «L'aerofrenat funciona només perquè vam passar un temps significatiu a l'atmosfera durant cada òrbita, i després ho repetim més de 950 vegades», explica el mateix Denis. «Durant un any, hem reduït la velocitat de la nau espacial en 3.600 quilòmetres per hora, reduint la seva òrbita en la quantitat necessària» afegeix el director de vol.



Inici de les observacions

El proper mes de març, l'equip de control dirigirà la nau a través d'una sèrie de fins a 10 maniobres de tall orbital, una cada pocs dies, disparant els seus propulsors per ajustar l'òrbita a la seva forma circular final de dues hores a aproximadament 400 quilòmetres d'altitud , que s'espera que s'aconsegueixi a mitjans d'abril. L'inici de les observacions científiques està previst pel 21 d'abril.