Càritas Diocesana promociona l'alimentació saludable

El Programa Aliments de Càritas Diocesana de Girona ha editat un vídeo per difondre els beneficis d'una alimentació saludable i equilibrada. El vídeo porta per títol «3 minuts per menjar bé» i està editat en català, castellà i àrab. L'audiovisual es projecta als Centres de Distribució d'Aliments (CDA) que es troben en municipis de la Diòcesi de Girona, amb l'acompanyament d'una persona tècnica. Les persones ateses als CDA veuen el vídeo i responen un petit qüestionari. Aquest material també s'utilitza per a tallers i xerrades als projectes i espais dedicats a l'acollida sociolingüística.