El Congrés demana que es garanteixi el caràcter laic de l'escola

La Comissió d'Educació del Congrés dels Diputats ha aprovat aquesta setmana una proposició no de llei per la qual insta el Govern a denunciar i derogar els Acords de l'Estat espanyol amb la Santa Seu, així com els subscrits en el mateix sentit amb altres confessions religioses, per «garantir l'imprescindible caràcter laic de l'escola com a institució pública» i deixar l'ensenyament de la Religió fora d'aquest àmbit.

La iniciativa, defensada pels diputats Miguel Ángel Bustamante, d'Units Podem-En Comú Podem-En Marea, i Enric Bataller, de Compromís, va ser transaccionada pel PSOE. El PP, que hi va votar en contra, va considerar la iniciativa «pròpia de l'esquerra rància anticatòlica», mentre que Ciutadans, que tampoc li va donar suport, la va qualificar «d'impertinent» i «oportunista».

D'aquesta forma, el text assenyala que el Congrés dels Diputats insta el Govern a «garantir l'imprescindible caràcter laic que ha de revestir l'escola com a institució pública, deixant la religió confessional fos del sistema educatiu oficial, és a dir, del currículum i de l'àmbit escolar».

Així mateix, demana «denunciar i derogar els Acords de l'Estat espanyol amb la Santa Seu, així com dels subscrits en el mateix sentit amb altres confessions religioses».