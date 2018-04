Un miler d'espectadors en el Dia Internacional de la Dansa a Blanes

El passeig de Mar de Blanes es va emplenar per veure les actuacions que s´hi van fer.

Blanes va celebrar el seu primer Dia Internacional de la Dansa, que va aplegar més d'un miler d'espectadors pels carrers del municipi. La commemoració va ser organitzada per l'Esbart Joaquim Ruyra i amb el suport de l'Ajuntament de Blanes. L'acte es va incloure en el cicle que celebra el 55è aniversari de l'Esbart.

El I Dia Internacional de la Dansa es va celebrar en el passeig de Mar de Blanes, aprofitant el bon temps que va fer durant el dissabte. La celebració va comptar amb quatre blocs, on es van poder veure fins a 26 actuacions.

L'acte va ser presentat pel periodista blanenc Quim Rutllat, conegut per ser el conductor del programa de cultura popular Mans de Catalunya Ràdio i per estar molt lligat a l'Esbart Joaquim Ruyra. A part de l'Esbart, en la celebració hi van participar 8 altres entitats i escoles de dansa del municipi.

En el primer bloc van intervenir els grups infantils i juvenils de l'Escola de Dansa Míriam Beltran, així com Eva Piqueras i Tribal Dansamar d'Àuria Dansa. Van interpretar dansa clàssica, tribal fusió, contemporani, jazz i dansa del ventre.

En el el segon bloc van actuar els grups mitjà, infantil i cadet de l'Esbart Joaquim Ruyra amb el grup de noies i nois mitjans i el grup dels petits de l'Escola de Dansa Daina, amb números de ball tradicional català i jazz. Per la seva banda, el tercer bloc va comptar amb els grups infantil i juvenil de l'Escola de Dansa Esclat, que va ballar jazz i contemporani, amb el grup Siroco de la Casa de Andalucía.

La primera part de la celebració del Dia Internacional de la Dansa es va tancar amb el quart bloc, que va intercalar actuacions de l'Associació de Dansa Elancé –amb números de ball contemporani i fusió– amb grups de l'Associació Country Blanes.

Després de totes les actuacions, els espectadors van poder participar en una sessió d'aprenentatge de danses de la Mediterrània oberta a tothom. El taller va ser impartit pel grup Els Groullers, que van posar la música a l'aprenentatge de balls de diferents culturs i músiques.

Encara que el Dia Internacional de la Dansa va ser ahir, Blanes va decidir celebrar-lo el dia abans. La població va voler mostrar, d'aquesta manera, la gran varietat d'entitats i escoles que es dediquen a aquesta art escènica.