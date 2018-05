Líders religiosos reclamen a l'ONU vies «segures i legals» per als refugiats

Líders budistes, jueus, musulmans i cristians van reclamar dijous a la comunitat internacional «vies segures i legals» per als migrants i els refugiats, així com la creació de «societats inclusives», durant una reunió que es va celebrar davant Nacions Unides a Nova York i que està copatrocinada per Càritas Internationalis i la Missió de l'Observador Permanent de la Santa Seu.

L'objectiu d'aquesta trobada era assegurar que els pactes mundials de Nacions Unides referits als refugiats i migrants «respectin els drets» de totes les persones i «consagrin una responsabilitat compartida en la recepció dels refugiats».

Abans de la conferència, el president de Càritas Internationalis, cardenal Tagle, va exigir «millorar» les respostes als moviments massius de persones i «pal·liar-ne el patiment a milions». «Les nostres diferents religions comparteixen el missatge universal d' estima el pròxim; i els Pactes Mundials ofereixen una oportunitat única per reptar la creixent tendència a la xenofòbia», va assenyalar.

Sheikh Muhammed Abu Zaid, de Líban, va apuntar que «Abraham, Moisès i Jesús van ser grans líders religiosos que van passar part de la seva vida lluny de la seva terra com a migrants». «L'Islam parla sobre la migració com a opció justificada per a aquells que es troben sota amenaça, són perseguits o estan oprimits», va indicar.



Campanya del Papa

Des de Càritas, afirmen que aquestes trobades «no només contribueixen a canviar el debat entorn de la migració, sinó també a acabar de forma satisfactòria amb la por i el racisme». A més, l'organització exhorta els països a abordar les qüestions del tràfic humà, l'esclavitud i l'explotació laboral i sexual, en particular de dones i nens.

Així mateix, recorden que el papa Francesc va llançar la campanya Comparteix el Viatge al setembre de 2017 amb l'objectiu de crear oportunitats per a la trobada entre migrants i comunitats locals per tot el món.