El barceloní Xavier Pellicer és proclamat millor restaurant de verdures del món

El xef Xavier Pellicer ha rebut el premi al Millor Restaurant de Verdures del Món en el certamen «We're Smart Think Vegetables! Think Fruit!», de We're Smart Green Guide, la guia verda de restaurants de tot el món.

En el seu veredicte, l'organització ha destacat «el refinament i geni del nou restaurant de Pellicer, on tot està perfectament preparat, amanit i saborós», i ha concedit també el reconeixement de Millor Restaurant d'Espanya. El segon i tercer lloc de la llista l'ocupen el restaurant belga Vrijmoed i el novaiorquès Bleu Hill.

Al restaurant que porta el seu nom, situat en ple cor de l'Eixample barceloní, el xef català continua amb la seva aposta per una cuina saludable i natural, en què el producte sempre és el protagonista, un nou camí en solitari que pren amb la il·lusió de tornar a reunir tots els fidels seguidors de la cuina de l'històric Céleri, que va tancar les portes el setembre de l'any passat.

El nou restaurant, que uneix la senzillesa i sofisticació del xef, així com la simplicitat de la seva cuina, ofereix als diferents espais del local una àmplia cuina a la vista, apta per a brases o wok.

A la llista de We're Smart Green Guide figuren dos establiments espanyols més, Ricard Camarena en el lloc número 11 i El Invernadero, del xef Rodrigo de la Calle en el número 23.