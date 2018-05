La Fira del Disc compleix 25 anys amb una exposició dedicada a Metallica

Una exposició sobre la banda nord-americana Metallica i un espai dedicat al conjunt barceloní Los Mustang són algunes de les activitats destacades de la 25 edició de la Fira Internacional del Disc de Barcelona, que se celebrarà aquest cap de setmana a l'Estació del Nord.Segons han informat els organitzadors, la fira comptarà aquest any amb expositors de països com Estats Units, Canadà, França, Anglaterra, Itàlia, Alemanya, Holanda i Luxemburg.

A més, el col·leccionista Jordi Armengol cedirà la seva col·lecció de discos i objectes relacionats amb Metallica per a una exposició i el líder de Los Mustang, Santi Carulla, signarà discos els tres dies que duri la fira a la zona dedicada a la seva banda.

El director de la Fira, Juan Carlos Vilella, defensa la bona salut del sector i assenyala en un comunicat que «la venda del vinil segueix creixent i el passat 2017 va augmentar un 10 per cent». «La convivència entre l' streaming i la música en format físic està assentada des de fa temps. El públic més melòman és el més fidel al vinil, però no són pocs els assidus a l' streaming i les seves diverses plataformes que vénen cada any a la fira per adquirir algunes peces determinades», afegeix Vilella.

El director de la històrica fira també es refereix al tancament d'algunes fàbriques de CD en els últims mesos i que ha coincidit amb l'anunci de la cadena Best Buy de retirar de les seves prestatgeries els CD de música, després de la caiguda de les vendes un 18%. «És un fet que ens ha sorprès a tots. Molts expositors tenen CD a la fira i, encara que el format majoritari és el vinil, el CD segueix tenint el seu públic. No sabem què passarà, encara que no crec que desaparegui tan fàcilment. Potser en el futur fins i tot torni a ressorgir amb força com el vinil» augura.