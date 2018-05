Una cova a Kènia revela detalls de 78.000 anys d'història humana

Noves excavacions a la cova Panga ja Saidi (Kènia) revelen innovacions culturals primerenques, en la seqüència arqueològica més llarga a l'est d'Àfrica durant els últims 78.000 anys. L'evidència de canvis culturals graduals no dona suport a les revolucions dramàtiques, i, tot i estar a prop de la costa, no hi ha evidència que els humans estiguessin utilitzant «autopistes» costaneres per a les migracions, segons un el nou estudi liderat per l'Institut Max Planck per la Ciència de la Història Humana. Abans d'aquesta excavació en una cova, hi havia poca informació disponible sobre els últims 78.000 anys de la costa d'Àfrica Oriental