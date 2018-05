L'activista Elaine Brown defensa que el feminisme ha de «passar a l'acció»

Elaine Brown, antiga presidenta del Black Panther Party o Partit Pantera Negra, i figura clau del pensament revolucionari negre als EUA, va defensar ahir que el feminisme ha de definir les seves estratègies i «passar a l'acció» perquè «les manifestacions no solucionen el problema». Brown va fer aquestes declaracions a Barcelona, on participa aquest cap de setmana a la fira d'idees i llibres radicals Literal, a la qual també ha estat convidada l'exguerrillera colombiana Mireya Andrade.

Brown va presentar la traducció a l'espanyol de la seva biografia Una cata de poder, en la qual fa una anàlisi feminista de les estructures del poder patriarcal mundial i de la seva infiltració en els moviments revolucionaris, com el Black Panther Party. Segons la seva opinió, «totes les lluites estan interconnectades» i l'antiracisme, del qual n'és destacada representant, no es pot deslligar de les lluites contra la pobresa, el feixisme o el masclisme.

«La resurrecció del moviment de dones que s'ha vist últimament als Estats Units i d'altres llocs no és res més que la reivindicació d'un moviment de dones que volen treballar en llocs en els quals puguin oprimir altres dones», en no plantejar-se canviar el sistema, va sentenciar. «Les dones negres pobres que són violades constantment als Estats Units no estan representades en aquestes manifestacions ni en aquests ridículs pussy hat que utilitzen a Amèrica per protestar i amb els quals sembla que s'estiguin rient de les violacions», va afegir.

Aquestes manifestacions «poden canviar petites actituds socials», però no posen en qüestió el paradigma patriarcal que, segons la seva opinió, és la causa profunda de desigualtat entre homes i dones. «Com s'ha dit tantes vegades, les paraules són maques, però les accions molt més», va assenyalar, en resposta a la pregunta d'una periodista sobre el la polèmica sentència del cas de La Manada.

Nouvinguda dels Estats Units, Brown no ha volgut pronunciar-se sobre aquest cas en concret, però ha revelat que la seva única filla va ser violada quan tenia 15 anys i que, si hagués sabut qui era l'autor, ara ella estaria a la presó perquè l'hauria matat. «El pitjor d'aquella experiència -va confessar- és com l'hem viscut tots aquests anys. Crec que tant ella com jo haguéssim necessitat al nostre costat un grup de dones que ens abracessin». «Hem d'organitzar-nos entre nosaltres per revertir la situació, no podem esperar que la justícia actuï», va afegir Elaine Brown.

Brown no confia en la justícia ni en els polítics i creu que «les coses no han canviat massa amb l'arribada de Trump, perquè tots els presidents dels Estats Units tenen la mateixa funció i cap se surt del guió». L'activista defensa que la «revolució sortirà del poble, no dels partits», per la qual cosa ha posat en marxa un projecte que ajuda persones que surten de la presó a crear cooperatives laborals perquè puguin treballar i sortir de la pobresa. «Facilitar ajudes per tirar endavant la gent no és la solució als problemes del nostre món, però afavoreix les condicions perquè sigui el poble el que lluiti pels seus drets», va concloure l'escriptora.