«La vall de Ribes» rep el premi Sardana de l'Any

La Final del concurs la Sardana de l'Any del 2017, a través dels vots directes del públic que ha omplert el Centre Cívic d'Alcanar, ha guardonat la sardana La vall de Ribes, estrenada a l'Aplec de Ribes de Freser el passat mes d'agost, del compositor de Josep Coll Ferrando com a Premi Popular. Aquesta és la seva 3a victòria, ja que també va guanyar aquest Premi Popular a les edicions del 2008 i el 2010.

La sardana Nadal Montserratí, de Xavier Ventosa, ha obtingut el Premi Joventut i Per a tu Queralt, de Jordi Feliu, dedicada a la jove presidenta de 18 anys de l'Agrupació Sardanista de Calella, ha obtingut el Premi de la Crítica.

L'accèssit del Premi Popular ha estat per a Nits d'estiu a Sant Llorenç, del compositor tarragoní Alfred Abad, dedicada a l'entitat sardanista de Sant Llorenç d'Hortons. L'accèssit del Premi de la Crítica és per a Trentena i amunt, d'Enric Ortí, dedicada als 30 anys de l'Aplec de Sant Feliu de Guíxols, població que serà Capital de la Sardana l'any 2020.



Aplec Internacional



El 31è Aplec Internacional se celebra enguany a 2 poblacions diferents: Manresa i Washington. La jornada inaugural fou a Manresa, 12 de maig, en el marc de la seva tasca com a Capital de la Cultura Catalana 2018. I Washington n'acollirà la continuació entre el dimecres 27 de juny i el diumenge 8 de juliol.

La participació sardanista a Manresa es focalitzà en la cobla Ciutat de Granollers i les colles Dintre el Bosc, de Manresa, i Fonts de Valldans, de Ponts. Així, al parc de l'Agulla, se celebrà una ballada de sardanes amb la cobla i les colles i oberta a tothom.

Les activitats principals consistiren en la trobada de puntaires i patchwork al matí al parc de l'Agulla. En paral·lel, al passeig Pere III hi hagué la plantada de l'imaginari festiu; al Kursaal es reberen les Federacions de cultura popular i hi hagué l'acte de signatura dels convenis amb Adifolk; tot seguit es formà la Gran Cercavila de l'Aplec Internacional 2018 del passeig de Pere III a la plaça Major. Aquesta activitat comptà amb la presentació i apadrinament del Capgròs d'Adifolk. Finalment l'Ajuntament fou la seu de la recepció institucional dels grups participants.

La celebració de l'Aplec a Manresa i Washington és perquè a Catalunya s'hi mostrarà tot allò que durant 30 anys Adifolk ha treballat per diverses ciutats europees: mostrar els diversos àmbits de la cultura popular catalana. I a Washington s'emmarcarà en la trobada de cultura popular més destacada d'Amèrica del Nord, organitzada per l'Smithsonian Folklife Festival. Per això el lema de l'Aplec d'enguany és «Ponts de cultura: un viatge d'anada i tornada, Europa-Amèrica-Catalunya», en un moment excepcional per a la cultura, la societat i la política del nostre país.

A Washington la nostra tradició s'hi representarà a través de la imatgeria festiva, la música i la dansa d'arrel, les sardanes, els castellers, l'artesania i les festes tradicionals, entre d'altres. Des del punt de vista del nostre sector, l'expressió que hi haurà serà la Cobla Catalana dels Sons Essencials.

De totes maneres, l'eix artesà és el que més interessa a l'organització, de manera que el gruix dels participants versarà sobre aquesta temàtica. Així, hi seran presents el mestre forner Ángel Zamora, l'artesà del ferro Enric Pla, l'herbolària Eva Rosich, l'artesà amb fibra vegetal Joan Farré, l'artesà del vidre Jordi Traveria, l'artesà de la ceràmica Josep Madrenas, l'artesana del trencadís Lívia Garreta; l'artesà creador d'imaginari Miquel Grima, l'artesà en pedra seca Roger Solé, l'especialista en vestuari tradicional Pau Fernández, l'Associació Cultural de Fallaires d'Isil, la Càtedra d'Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus - Universitat de Lleida, la Federació Catalana d'Entitats Catifaires, la Federació d'Ateneus de Catalunya, l'historiador Josep Maria Contel i el Museu de la Pesca.

Els altres participants seran l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya amb 2 gegants; l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya amb un 2 figures; l'Associació de Festes de la Plaça Nova, amb 1 figura, l'Arpella del Barri Gòtic; l'Associació de Geganters i Grallers d'Oliana, amb els gegants vells d'Oliana; els Diables d'Igualada; les colles castelleres Joves Xiquets de Valls, colla Vella dels Xiquets de Valls; els músics i dansaires Alidé Sans, Carles Belda, l'Esbart Ciutat Comtal de Barcelona, Ivan Caro, Joan Garriga & Galàctic Mariatxis i Les Anxovetes.



Figueres i riudaura



L'Aplec de Figueres es comença el dissabte dia 19 a La Cate amb el tradicional Concert de vigília de l'aplec, a les 9 del vespre, amb la Cobla Ciutat de Girona. En aquest concert es farà un reconeixement a Teodor Jové, compositor figuerenc, que aquest any n'és el centenari del naixement. I també un altre reconeixement a Simó Gratacós mort fa 60 anys.

I el diumenge dia 20, a la Rambla el 57è aplec de la Sardana, amb les cobles Montgrins, Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i Bisbal Jove. A la tarda s'estrenarà la sardana, A la tieta Lluïsa, de Jaume Cristau, dedicada a la vídua del músic i compositor Agapit Torrrent.

I a Riudaura, aquesta petita localitat muntanyenca, de la Garrotxa el dia de Pasqua Granada de Pentecosta es balla el Ball del Gambeto a la plaça que en l'actualitat en honor d'aquesta dansa s'anomena Plaça del Gambeto. El Ball del Gambeto és fet pels membres de Confraria del Roser, que tenen cura de la imatge de la Mare de Déu i d'organitzar la festa.