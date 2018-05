Una concursant gironina de 'First Dates' és motiu de debat

Charo i Javier van tenir una 'cita' en el programa 'First Dastes' que no va passar desapercebuda per gran part de l'audiència. I és que la participant gironina va ser el centre d'atenció que va generar el debat a les xarxes socials. L'aspirant va crear un gran enrenou, tant de crítiques com elogis, a causa de la indumentària que va lluir en la seva cita. El seu escot va ser un dels temes més comentats de la nit.

La 'cita' començà bé. Els dos participants, al ser els dos catalans, van iniciar una trobada tranquil·la i entretinguda. Ella va destacar el fet que el seu pretendent li portés flors de la capital tarragonina.

Però, #FirstDates648 es va convertir en un dels temes més comentat, entre altres fets, per la vestimenta de la participant. Hi va haver opinions molt diverses. A una part de l'audiència els hi va semblar excessiu. Uns altres criticaven que era un estilisme propi dels anys 80. I un altre grup defensava a la participant.

Com s'ha dit, Charo no va passar desapercebuda i va generar un fort debat als seguidors de 'First Dates'. Un programa que no deixa de sorprendre a les xarxes socials i que destaca per ser creador de diverses polèmiques