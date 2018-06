Set usos del suavitzant per a la roba que segurament desconeixies

El suavitzant per a la roba, a més de deixar com a noves les peces arrugades i maltractades per la rentadora, té molts altres usos que no coneixies. Des d'un netejador per al bany a un ambientador casolà, aquí et mostrem altres formes sorprenents d'utilitzar aquest producte a casa.

Per deixar el bany impecable

Barreja en un recipient un got d'aigua, una mica d'alcohol i la mida d'un tap de suavitzant. Després neteja amb la barreja el vàter, el lavabo, el bidet, la dutxa o la banyera i deixa-ho assecar. Veuràs com aquest producte deixa una aroma agradable i fa que les peces del bany brillin més.

Elimina les restes de menjar de les olles

Quant de temps has perdut intentant desenganxar les restes de menjar que es queden en el fons de les olles? Si no vols deixar-te les ungles en l'intent, un truc casolà per eliminar aquestes restes és omplir l'olla amb aigua i una mica de suavitzant i deixar-lo actuar tota la nit. Al matí següent veuràs com la brutícia es desenganxa fàcilment.

Com ambientador casolà

Només necessites 1/4 de tassa de suavitzant, 2 culleradetes de bicarbonat i aigua calenta per crear un ambientador casolà amb el que desfer-te de les males olors. Barreja els dos ingredients en una ampolla d'esprai, omple la resta amb aigua calenta i ruixa'l a les habitacions o sobre els llençols per sorprendre els teus convidats.

Per suavitzar les catifes

Moltes catifes, especialment quan són noves, tens un tacte més aspre i dur del que ens agradaria. Si el que vols és donar-lis una textura més delicada i sedosa, n'hi haurà prou amb diluir una mida de suavitzant en dos litres d'aigua i fregar la barreja amb una esponja sobre la catifa.



Per netejar el terra

Si afegeixes un raig d esuavitzant a la galleda del fregall pots aconseguir un netejador per a terres casolà amb el qual recollir la brutícia i deixar a casa teva una agradable aroma.

Suavitza les brotxes i els pinzells de maquillatge

Amb el temps i els usos les brotxes es tornen rígids, fent que sigui pràcticament impossible pintar amb ells. El mateix passa amb els pinzells de maquillatge, els quals a més hauries de netejar sovint per evitar que es converteixin en un niu de bacteris. Per eliminar aquesta rigidesa de les brotxes i els pinzells n'hi haurà prou amb deixar-los unes hores en un got d'aigua ple d'aigua i un raig de suavitzant.

T'ajuda a desfer-te del paper pintat

T'has cansat del paper pintat de la teva habitació però et fa por haver-lo de arrencar? El suavitzant per a la roba pot ajudar-te a desfer-te d'ell. Prepara una barreja d'aquest producte amb aigua calenta, farceix amb ella una ampolla d'esprai i ruxa-la sobre la paret. Deixa-la actuar durant uns 20 minuts i comença a enlairar el paper pintat per la part inferior.